TOP Oss-smaakmaker verrast en verkiest exotisch avontuur boven stap naar Eredivisie

TOP Oss heeft één van de uitblinkers van afgelopen seizoen, Jearl Margaritha, verkocht aan Sabah FC. De aanvaller verkiest een avontuur in Azerbeidzjan boven een gang naar de Eredivisie, waar naar verluidt meerdere clubs belangstelling toonden voor de 23-jarige aanvaller.

Margaritha kende een prima seizoen in het shirt van de Brabanders, die hem twee jaar geleden oppikten in de jeugd van Almere City. In 28 wedstrijden trof hij twaalf keer doel en fungeerde de vleugelspeler bovendien zes keer als aangever bij een doelpunt van een teamgenoot. De prima vorm van Margaritha ten spijt, eindigde TOP in het voorbije seizoen als zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Met zijn goede spel trok Margaritha naar verluidt de aandacht van meerdere clubs die komend seizoen in de Eredivisie actief zijn. Zo zouden promovendus Heracles Almelo en Vitesse geïnteresseerd zijn geweest, maar had de speler ook in de subtop aan de slag gekund én Europa in gekund. Volgens VI-journalist Chris Tempelman zaten namelijk ook FC Twente en AZ achter Margaritha aan.

De Eredivisie-clubs vissen echter allemaal achter het net; want Margaritha koos dus voor Sabah FC in Azerbeidzjan. De club bestaat pas sinds 2017 en eindigde afgelopen seizoen als tweede in de competitie, met negen punten achterstand op kampioen Qarabag. Margaritha tekent een contract tot medio 2027. TOP kan een transfersom tegemoet zien; zijn verbintenis in Oss liep nog door tot de zomer van 2024.

Beluister de nieuwste FCUpdate Podcast hieronder óf op Spotify!