KNVB legt lachwekkend lage boete uit voor aanstootgevend spandoek in Nederlands voetbalstadion

De KNVB heeft TOP Oss een voorwaardelijke boete van € 3.750,- opgelegd, vanwege een aanstotend spandoek dat al zeker drie jaar geregeld in het Frans Heesen Stadion hangt en soms ook bij uitwedstrijden van de Keuken Kampioen Divisie-club te zien is. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdag.

Het gaat om de zogenoemde Confederate Flag, die volgens de KNVB 'aanstootgevend is en wordt geassocieerd met slavernij en racisme'. De vlag wordt in de Verenigde Staten onder andere gebruikt door de racistische Ku Klux Klan. Het gaat om een voorwaardelijke boete: TOP Oss hoeft pas te betalen als de vlag de komende twee jaar te zien is bij de club.

Artikel gaat verder onder video

De Confederate Flag was de vlag van de zuidelijke staten die zich in 1861 afscheidden van de Verenigde Staten. Een belangrijke reden voor die afscheiding – en de burgeroorlog die erop volgde – was dat de zuidelijke staten slavernij wilden behouden, terwijl president Abraham Lincoln de slavernij wilde afschaffen. De Confederate Flag wordt gebruikt door de Ku Klux Klan en wordt door tegenstanders gezien als een symbool van racisme en onderdrukking.

Het is opvallend dat de KNVB nu pas ingrijpt. De vlag is immers al minstens drie jaar te zien bij TOP Oss, weet het Algemeen Dagblad. “De vlag moet maar net onder ogen komen van een auditor of de aanklager betaald voetbal", licht een woordvoerder van de voetbalbond desgevraagd toe. “Als zij de vlag niet zien of als die niet opvalt, dan kan er ook niets worden gedaan. In dit geval is het een keer opgevallen en opgeschreven in het wedstrijdverslag en vervolgens óók nog op beeld gezien.”

Dat laatste gebeurde op 21 april 2023 bij de wedstrijd tussen Willem II en TOP Oss, toen de meegereisde supporters van TOP Oss de Confederate Flag meenamen ophingen in het uitvak. Een aantal spelers van TOP Oss weigerde daarom na afloop het publiek te bedanken, waaronder Trevor David. “Zolang de vlag er hangt, voelt het voor mij niet goed om daarheen te lopen. Dit heb ik een paar jaar geleden al uitgesproken, toen ik de vlag voor het eerst zag. In 2023 hangt die er jammer genoeg nog steeds", verklaarde de verdediger destijds.