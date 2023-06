Kijkers verrast door buitenlands commentaar op de NOS voorafgaand aan tweede helft

De Nederlanders die woensdagavond via de NOS naar de Nations League-halve finale tussen Oranje en Kroatië keken werden vlak voordat de tweede helft begon verrast. In de gehele eerste helft becommentarieerde Jeroen Elshoff de wedstrijd, maar toen het tweede bedrijf in gang werd gezet, luisterde de televisiekijker naar een Engelse stem. Op Twitter reageert men massaal, en tegelijkertijd balen er een aantal kijkers dat het Engelse commentaar niet blijvend is.

NOS opeens met Engels commentaar lol — Daniël (@voetbalgeneuzel) June 14, 2023

Wat leuk, we krijgen Engels commentaar #nedkro — Ilse (@ilsekijkt) June 14, 2023

Jammer zeg, engels commentaar de eerste seconden en daar is helaas Jeroen Elshoff weer #NationsLeague #blijmakenmeteendooiemus — LucasdeKoning (@KoningLucasde) June 14, 2023

Ahh stuk beter Engels commentaar #nedcro — Stefan (@Stefan_db96) June 14, 2023

Jammer. Ik dacht Engels commentaar. Toch weer Elshoff. #nedkro — Fabian R. Feelders (@FRF1980) June 14, 2023