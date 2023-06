Kjetil Knutsen reageert voor het eerst op afketsen deal met Ajax

Kjetil Knutsen heeft voor de eerste keer gereageerd op het afketsen van een deal met Ajax. De 54-jarige trainer van Bodø/Glimt was de topkandidaat om John Heitinga op te volgen, maar de onderhandelingen over een samenwerking liepen op niets uit.

"Ik heb geen andere plannen dan bij Bodø/Glimt te zijn", wordt Knutsen geciteerd door De Telegraaf. "Ik heb het al vaak gezegd - en ik zeg het nog een keer - ik heb het naar mijn zin hier. Punt. Op dit moment is Bodø/Glimt voor mij een ongelooflijk goede plek om te zijn."

Hoewel Knutsen ook wordt gelinkt aan een dienstverband bij Celtic, lijkt hij Bodø/Glimt trouw te blijven. "Ik wil sterk benadrukken dat het voor mij heel moeilijk is om iets te laten vallen midden in een seizoen. Het team halverwege het seizoen in de steek laten zou ik alleen doen voor een heel speciale uitdaging."

Ajax heeft na het mislopen van Knutsen zijn pijlen gericht op Maurice Steijn, zo werd zondagavond duidelijk. Volgens sportmarketeer Chris Woerts zijn de Amsterdammers reeds rond met de trainer van Sparta Rotterdam. Hedwiges Maduro, die nu nog in dienst is bij Almere City, zou een van zijn beoogde assistenten zijn.