Kluivert kan geschiedenis schrijven met aanstaande Premier League-transfer

Justin Kluivert is op weg naar Bournemouth. Volgens De Telegraaf is de Premier League-club bereid om twaalf miljoen euro te betalen voor de aanvaller van AS Roma. Journalist Fabrizio Romano maakt melding van een vast bedrag van elf miljoen euro, plus een miljoen euro aan mogelijke bonussen. Kluivert moet nog wel een persoonlijk akkoord bereiken met Bournemouth.

Als dat lukt, kan Kluivert zeggen dat hij in de vijf topcompetities van Europa actief is geweest: hij speelde in de Serie A voor AS Roma, in de Bundesliga voor RB Leipzig, in de Ligue 1 voor OGC Nice en in LaLiga voor Valencia. Sinds kort is de Eredivisie op de coëfficiëntenranglijst de nummer zes van Europa, dus heeft de ex-Ajacied zelfs in de zes grootste competities gespeeld.

Er zijn niet veel spelers die in alle vijf topcompetities van Europa hebben gespeeld. Alleen Christian Poulsen (Liverpool, Evian, Schalke 04, Juventus en Sevilla) en Florin Raducioiu (West Ham United, AS Monaco, VfB Stuttgart, Bari/Verona/Brescia/AC Milan en Espanyol) gingen Kluivert voor. Pierre-Emerick Aubameyang speelde in de Ligue 1, Bundesliga, Premier League en LaLiga en stond aan het begin van zijn carrière onder contract bij Serie A-club AC Milan, maar maakte daar geen minuten.

Kluivert staat nog altijd onder contract bij AS Roma, dat hem verhuurde aan Leipzig, Nice en Valencia. Vorig seizoen was hij met name in de tweede seizoenshelft van waarde voor Valencia en daarmee droeg hij bij aan het lijfsbehoud van los Che. Over het gehele seizoen scoorde hij zes keer in 26 competitieduels.