KNVB stelt onderzoek in naar belagen Kooij, Ronald de Boer laat zich horen via Twitter

De KNVB gaat een onderzoek instellen naar het incident met scheidsrechter Joey Kooij. De leidsman zou woensdagavond zijn belaagd na zijn optreden in de play-offs om Eredivisievoetbal tussen NAC Breda en FC Emmen. De voetbalbond wil er meer over weten.

"NAC heeft contact met de politie om uit te zoeken wat er exact is gebeurd. Wij hebben ook contact met Joey. Samen gaan we bekijken hoe we verder met deze situatie omgaan”, laat een woordvoerder van de KNVB weten tegenover NU.nl. De voetbalbond vindt het een belachelijke actie en denkt aan sancties. "Wij vinden dat scheidsrechters te allen tijde veilig hun werk moeten kunnen doen."

Tijdens het duel kreeg Kooij ook al het een en ander te verduren, vanwege spreekkoren aan zijn adres. Hoewel NAC Breda niet direct aan de verkeerde stond qua arbitrale beslissingen, was er veel kritiek op de scheidsrechter. Journalist Joost Blaauwhof tweette woensdagavond al dat Kooij zijn auto midden op de weg stopte om ‘verbaal de strijd aan te gaan met wat supporters van NAC’.

Daarbij maakte hij in een van zijn tweets een foutje, want Ronald de Boer reageerde op Twitter enigszins gepikeerd. ‘Volgens mij is dit zijn vader!!! Dus weer stemmingmakerij om niks’, doelde De Boer op de man op de foto. Dat is de vader van Kooij en was dus geen boze NAC-fan, maar het is onduidelijk of de journalist in kwestie dat wel had bedoeld. Hij gaf namelijk alleen de situatie in Breda weer en had het ook bij het juiste eind. Kooij is de schoonzoon van Frank de Boer, de tweelingbroer van Ronald.