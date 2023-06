Koeman doet het anders dan Nations League-concurrent: ‘Menselijk trekje van deze bondscoach’

Hoewel Nathan Aké afgelopen zaterdag nog in actie kwam in de Champions League-finale tussen Manchester City en Internazionale, staat hij naar alle waarschijnlijkheid woensdagavond ‘gewoon’ aan de aftrap van het treffen tussen het Nederlands elftal en Kroatië. De verdediger kreeg van bondscoach Ronald Koeman de ruimte om feest te vieren met Manchester City, in tegenstelling tot ploeggenoten Rodri en Aymeric Laporte. De Spanjaarden werden volgens Koeman meteen opgeroepen door de nationale ploeg.

Aké was in het voorbije seizoen een belangrijke kracht in de succesploeg van Manchester City. In de aanloop naar de Champions League-finale tegen Internazionale stond er desondanks een vraagteken achter het meespelen van de Oranje-international. Hij sukkelde in de afgelopen weken met blessures en kon daardoor ook maar een paar minuten meedoen in de strijd om de FA Cup tegen Manchester United. Aké was echter op tijd hersteld voor een basisplaats in eindstrijd van de Champions League. Hij hield samen met zijn kompanen achterin de ‘nul’ en zag Rodri Manchester City naar een historische zege schieten.

“Blij en goed”, reageert Koeman voor de camera van de NOS op de vraag hoe Aké bij het Nederlands elftal is binnengekomen. “Ik heb hem kort even gesproken. Ik vond dat hij de festiviteiten wel even kon en mee mocht vieren. Spanje deed het niet, maar wij wel. Maar ik vind dat een menselijk trekje van deze bondscoach, zeker met spelers en zeer zeker een persoon als Nathan die echt wel weet wat wel en niet kan in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Kroatië”, stelt de keuzeheer van Oranje. De Spaanse nationale ploeg, die donderdagavond aantreedt tegen Italië, deed het dus anders. “Wij hebben dat besproken met City. Ik ken natuurlijk redelijk goed de coach en technisch directeur, dat hebben we op deze wijze opgelost en daar waren alle partijen zeer blij mee”, zegt Koeman.

De bondscoach bevestigde tevens dat Aké inzetbaar is voor de halve finale tegen Kroatië. Dat geldt ook voor Denzel Dumfries. De rechtervleugelverdediger had afgelopen zaterdag eveneens een basisplaats in de Champions League-finale, maar kon niet voorkomen dat ‘zijn’ Internazionale naast de eindzege greep. Koeman wilde niet verklappen of Aké en Dumfries aan de aftrap verschijnen, maar het moet raar lopen willen de sterkhouders niet beginnen.

