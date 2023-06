Koeman kan niet lachen om vraag bij Ziggo en bijt van zich af: 'Het is een beetje een domme opmerking van je'

Bas van Veenendaal heeft woensdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Oranje en Kroatië in de halve finale van de Final Four van de Nations League geen punten gescoord bij Ronald Koeman. De verslaggever van Ziggo Sport wilde van de bondscoach weten of hij aan de wedstrijd (2-4 nederlaag) een beter gevoel had overgehouden dan een paar maanden geleden na de oorwassing in Frankrijk. De grap die Van Veenendaal vervolgens maakte, viel totaal niet goed bij Koeman.

De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en FC Barcelona beleeft een uiterst ongelukkige rentree bij het Nederlands elftal. Koeman werd begin dit kalenderjaar officieel aangesteld als opvolger van Louis van Gaal, die met Oranje eind vorig jaar de kwartfinale van het WK in Qatar haalde. Zijn opvolger maakte bij zijn presentatie bekend het volledig anders te gaan doen, maar dat heeft vooralsnog niet tot het gewenste succes gewenst. Oranje leed in maart een kansloze nederlaag in en tegen Frankrijk, maakte vervolgens een slechte beurt tegen Gibraltar en werd woensdagavond overklast door Kroatië.

Artikel gaat verder onder video

Van Veenendaal vroeg desondanks aan Koeman of de verliespartij in de halve finale van de Final Four van de Nations League beter voelde dan die in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk eind maart, ondanks het feit dat zijn ploeg wederom vier treffers om de oren kreeg. “Ja, wat moet er beter. Die laatste twee tegengoals tel ik niet, want dat is een verlenging waarin je alle risico’s van dien neemt. Dus dat is anders”, was het antwoord van Koeman, bij wie het leek dat hij de vraag van de Ziggo-verslaggever sowieso niet helemaal begreep. Van Veenendaal greep het moment vervolgens aan om een grapje te maken. “Als we die andere tegengoals ook niet meetellen, dan heb je gewonnen.”

Maar die opmerking werd niet gewaardeerd door Koeman. “Ja, als je het zo bekijkt…”, reageerde de bondscoach in eerste instantie nog mild. Maar hij slaagde er niet in zijn frustraties voor zich te houden. “Het is een beetje een domme opmerking van je, trouwens. Was dit een grapje? Zo kunnen we ook zijn in Nederland, hè, na zo’n wedstrijd.” Het opvallende fragment stond woensdagavond even op Twitter, maar is er door Ziggo vrij snel weer vanaf gehaald. Ook op de site van de kabelexploitant is het niet meer terug te vinden.

Het leek na 45 minuten een mooie avond te worden voor Oranje en Koeman. Donyell Malen had halverwege de eerste helft de score geopend. De Kroaten knokten zich in de tweede helft echter terug en leken de wedstrijd nog binnen de reguliere speeltijd te beslissen. Een late treffer van Noa Lang zorgde nog wel voor een verlenging, maar ook daarin bleek de nummer drie van het afgelopen WK in Qatar een maatje te groot.