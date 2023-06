Koeman keek vol afschuw naar gedrag spelers tijdens bekerfinale: 'Wat is normaal tegenwoordig?'

Ronald Koeman is in de persconferentie voorafgaand aan het Nations League-duel tussen Nederland en Kroatië ingegaan op het gedrag van voetballers van de afgelopen tijd. Volgens velen zijn spelers teveel bezig met randzaken tijdens een wedstrijd en overschaduwd dat het spel. Koeman geeft aan dat ook hij zich soort aan bepaalde misdragingen tijdens een wedstrijd en praat hierover met zijn spelers.

“Waar zit ik naar te kijken?”, vroeg Ronald Koeman zich hardop af tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV. “Daar heb ik me, met name in de eerste helft, gestoord aan het gedrag van de spelers. Constant bezig zijn elkaar, constant bezig zijn met de scheidsrechter. Ik hou daar niet van”, gaat de bondscoach verder, die aangeeft dat hij dit onderwerp bespreekt met zijn ploeg.

“Ik hou er niet van om iedere keer zes spelers van mijn team een beslissing zien aanvechten. Concentreer je en hou je bezig met wat je moet doen”, vertelt Koeman. “Daar praten we wel over, dat is gedrag van zowel binnen als buiten het veld wat in mijn optiek belangrijk is en normaal moet zijn. Maar wat is normaal tegenwoordig?”, vraagt de zestigjarige oefenmeester zich hardop af.

Onder meer Marco van Basten pleitte ervoor dat alleen aanvoerders zich mogen bemoeien met dit soort randzaken. De oud-voetballer schreef een open brief naar de FIFA waarin hij duidelijk maakte dat hij zich ergert aan ‘agressieve acteurs met voetbalschoenen aan’. De voetbalbond geeft aan de ze bezig zijn met de kwestie.