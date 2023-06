Koeman onder vuur genomen na persconferentie: ‘Hij ontstijgt het niveau van VV Bal Op Het Dak niet’

De uitlatingen die Ronald Koeman zaterdag deed over Jeremie Frimpong, lijken bij veel supporters van het Nederlands elftal verkeerd gevallen. De bondscoach van Oranje was op de persconferentie van zaterdag uiterst kritisch op het besluit van de rechtsback om te bedanken voor Jong Oranje, maar volgens veel twitteraars moet Koeman vooral naar zichzelf kijken.

Oranje bereidt zich momenteel voor op de wedstrijd tegen Kroatië in de halve finales van de Nations League. Frimpong werd door Koeman niet opgenomen in zijn selectie, ondanks dat de 22-jarige rechtsback een uitstekend seizoen beleefde bij Bayer Leverkusen. Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje selecteerde Frimpong vervolgens voor het jeugd-EK van later deze maand in Georgië en Roemenië, maar de vleugelverdediger bedankte voor die uitnodiging.

Koeman liet zich zaterdag op de persconferentie ontvallen dat hij het ‘natuurlijk niet goed vindt’ dat Frimpong besloten heeft de uitnodiging van Van de Looi naast zich neer te leggen. "Ik vind dat niet oké. Jong Oranje speelt een EK. Als een speler denkt dat hij dat niveau is ontstegen, denk ik dat je de verkeerde beslissing neemt”, zo zei Koeman.

De kritiek van Koeman op Frimpong lijkt onder Oranje-fans op Twitter niet op veel sympathie te hoeven rekenen. “Meneer Koeman ziet zijn eigen fout niet in. Als je niet ziet dat Frimpong dat niveau ontstegen is, en hij niet inziet dat het misschien verstandig is om hem minuten te laten maken zodat hij in ieder geval niet meer naar Ghana kan gaan. Dan is er iets goed mis met Koeman”, schrijft een twitteraar. Omdat Frimpong nog niet officieel debuteerde voor Oranje, zou hij ook nog kunnen opteren voor een interlandcarrière bij Ghana.

Ook een andere twitteraar vindt dat Frimpong meer krediet verdient. “De speler denkt niet dat-ie het niveau van Jong Oranje is ontstegen, de speler ís het niveau van Jong Oranje met een marathonlengte ontstegen. De bondscoach daarentegen ontstijgt nog altijd het niveau VV Bal Op Het Dak niet.”

De speler denkt niet dat ie het niveau van Jong Oranje is ontstegen, de speler ís het niveau van Jong Oranje met een marathonlengte ontstegen. De bondscoach daarentegen ontstijgt nog altijd het niveau VV Bal Op Het Dak niet. https://t.co/dsuDf7YBAo — Ralf (@RalfCrutzen) June 10, 2023

Meneer Koeman ziet zijn eigen fout niet in.

Als je niet ziet dat Frimpong dat niveau ontstegen is, en hij niet in ziet dat het misschien verstandig is om hem minuten te laten maken zodat hij in ieder geval niet meer naar Ghana kan gaan.

Dan is er iets goed mis met Koeman. https://t.co/iZzbxO2KrN — Catenaccio Mestreech (@Treech29) June 10, 2023

Real Madrid, Man United, Bayern en Barcelona willen Frimpong. Maar die zien het allemaal verkeerd want Koeman vindt hem niet goed genoeg voor Oranje.



Zelfs Schreuder is beter dan Koeman. — Tim (@Tim_TLBL) June 10, 2023

Ronald Koeman had ik per direct ontslagen na zijn optreden in de media. Als hij niet snapt waarom Frimpong bedankt voor Jong Oranje, is hij nog stommer dan ik dacht. We hebben het hier over een wereldster, iemand die de clubs voor het uitzoeken heeft komende zomer. — Dosty (@Dosty___) June 10, 2023

Haha, Koeman is een soort quasi boos op Frimpong. Het is toch alleen maar logisch dat de beste Nederlander van het afgelopen seizoen geen zin heeft om met professor Van der Looi een jeugd EK te gaan spelen. Koeman gaat hem in ieder geval nooit oproepen…#KoemanOut #Frimpong — Stijnveijk (@Stijnveijk) June 10, 2023

Iedereen ziet het behalve Ronald Koeman. Helaas voor Frimpong is hij wel de bondscoach. https://t.co/xFETAgk2qH — Provie (@Provie_of_Proof) June 10, 2023

Koeman kiest alleen maar lievelingetjes. Laat Blind (terecht) afvallen vanwege gebrek aan speeltijd, maar kiest wel Wijnaldum boven Reijnders. Dat je hem niet opstelt, is tot daaraantoe, maar dat je hem thuislaat, maakt dat ik de reactie van Frimpong heel logisch vind. https://t.co/Fk2CpuaVdp — Cas (@Cas_K94) June 10, 2023