Kökçü dacht: 'Wat moet je nou? Je bent pas net bij de club en dan ga je nu al lopen klagen bij mij?'

Orkun Kökçü loodste Feyenoord in het afgelopen seizoen als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017 en bekroonde die prestatie met een mooie transfer naar Benfica. Als je dat een paar jaar geleden had gezegd, was je waarschijnlijk voor gek verklaard. Het talent van de Turkse middenvelder stond buiten kijf, maar Arne Slot zag al in een vroeg stadium dat er veel werk aan de winkel was.

Slot begon het seizoen 2020/21 ‘gewoon’ nog als hoofdtrainer van AZ, maar werd nog voor de winterstop op straat gezet toen naar buiten kwam dat hij in onderhandeling was met Feyenoord om daar na afloop van dat seizoen aan de slag te gaan. Achteraf is altijd makkelijk praten, maar die beslissing pakte voor Slot niet verkeerd uit. De oefenmeester had zodoende alle tijd om zich voor te bereiden op zijn klus in Rotterdam. Hij zag een belangrijke rol weggelegd voor Kökçü, maar de middenvelder moest nog wel de nodige stappen zetten om écht een goede speler te worden.

“Ik ging als een van de weinigen binnen de Feyenoord-selectie naar het EK. Dan wordt er natuurlijk heel veel van je verwacht”, vertelt Kökçü in de documentaire Captain van Feyenoord. De Rotterdammers eindigden in 2021 op een teleurstellende vijfde plek, op liefst 29 punten achterstand van kampioen Ajax. Met vier doelpunten en drie assists in 31 wedstrijden in alle competities kon ook Kökçü weinig potten breken. “Slot gaf, toen hij nog bij AZ werkzaam was, aan dat hij mij in potentie een hele goede speler vond, maar dat er nog wel het nodige aan gesleuteld moest worden”, zegt Kökçü. “Dat gaf hij ook in dat gesprek aan, wat er allemaal beter moest.”

Kökçü dacht er in eerste instantie het zijne over. “Ik ben best wel een emotionele en woelige jongen, dus ik werd in het begin wel pissig toen ik het hoorde. Toen dacht ik wel: ja, wat moet je nou? Je bent pas net bij de club en dan ga je nu al lopen klagen bij mij?” Het duurde echter niet heel lang vooraleer de voetballer zich realiseerde dat Slot weleens gelijk kon hebben. “Uiteindelijk ga je ook logisch nadenken, wanneer de emotie een beetje is gedaald. Dan ga je er realistisch naar kijken en toen zag ik meteen dat hij een punt had. Toen heb ik alles op alles gezet om zo snel mogelijk topfit te worden. Het heeft niet heel lang geduurd voordat ik beter in m’n vel kwam.”

