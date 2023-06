Kökcü met wereldactie ook goud waard voor Turkije

Orkun Kökcü heeft zijn goede seizoen bij Feyenoord vrijdagavond een passend vervolg gegeven vrijdagavond namens Turkije. Uit een heerlijke individuele actie speelde de middenvelder tegen Letland in Groep G in de EK-kwalificatiereeks na ruim een uur spelen Cengiz Ünder vrij, die koelbloedig afwerkte en de 1-2 tegen de touwen schoot (zie video onder).

Dat leek na de late gelijkmaker van Kristers Tobers namens het tiental van Letland geen overwinning op te leveren, maar Irfan Can Kahveci kopte uit een hoge voorzet enkele secondes later alsnog de 2-3 tegen touwen. Daardoor levert de assist van Kökcü alsnog een overwinning op voor de Turken, die na twee duels op drie punten staan. De treffer van Kahveci was derhalve van van heel grote waarde, net als de assist van de (ex-)Feyenoorder.