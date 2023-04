Kökçü erkent: 'Dat was niet afgesproken, maar zo heb ik het ook ervaren'

Gemengde gevoelens overheersen bij Orkun Kökçü na de Europese uitschakeling van Feyenoord. Enerzijds baalt de aanvoerder van het mislopen van een plek in de halve finale van de Europa League, anderzijds is hij trots op zijn ploeg.

Feyenoord ging in een Romeinse heksenketel na verlenging met 4-1 onderuit. "We wisten van tevoren dat er 70.000 mensen in het stadion zouden zitten en het daardoor een moeilijke, maar ook een mooie wedstrijd zou worden. Door de sfeer en alles eromheen was het echt een topwedstrijd, maar helaas hebben we daar vrij weinig aan", aldus Kökçü in gesprek met Veronica.

Het leek er even op dat Feyenoord zich zou plaatsen voor de halve finale toen Igor Paixão tien minuten voor tijd de 1-1 maakte. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd maakte Paulo Dybala er echter 2-1 van. "Dat was echt de meest pijnlijke moment van de avond. Ik zag ons al doorgaan naar de halve finale", erkent Kökçu, die baalt dat Feyenoord na de gelijkmaker 'stopte met voetballen'. "Dat was niet zo afgesproken, maar zo heb ik het ook ervaren. We gingen te veel de lange bal spelen, terwijl we de goal maakten door goed te voetballen."

Helemaal onverdiend is de zege van Roma niet, vindt Kökçü. "We hadden het moeilijk, maar op bepaalde momenten hebben we ook heel goed gevoetbald. Ik denk dat we trots kunnen zijn op wat we als team hebben neergezet. Zij waren op sommige momenten iets beter."