'Scout van Sevilla op tribune in Leeuwarden voor drietal van Feyenoord'

Een scout van Sevilla was zondag aanwezig om de verrichtingen van Oussama Idrissi, Orkun Kökçü en Mats Wieffer in de gaten te houden. De scout zag hoe Feyenoord eenvoudig met 0-3 won van de hekkensluiter.

De scout was er voornamelijk om de verrichtingen van de drie bovengenoemde basisspelers te bekijken, meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. Idrissi staat onder contract bij Sevilla en wordt dit jaar verhuurd aan Feyenoord. In Rotterdam speelt de linksbuiten veel wedstrijden en laat hij een positieve indruk achter.

Kökçü stond in de zomertransferperiode van 2022 ook al op de radar van de Spaanse club, maar toen kwam het nog niet van een transfer. Er werden toen enige gesprekken gevoerd tussen het spelerskamp en een Spaanse afvaardiging; zondag bleek dat Sevilla de Turk nog niet vergeten was. Al is concurrentie voor Kökçü groot, want ook het Benfica van Roger Schmidt is geïnteresseerd.

Het kan ook niet anders dat de scout zondag naar Wieffer heeft gekeken. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Excelsior en maakt een stormachtige ontwikkeling door bij de grote club in Rotterdam. Feyenoord wil de kersverse Oranje-international een nieuw contract aanbieden. De onderhandelingen van dit contract gaan de goede kant op.