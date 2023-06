'Komst Bosz is nog geen zekerheid bij PSV: Brands vraagt om geduld'

PSV hoopt topkandidaat Peter Bosz aan te stellen als nieuwe trainer, maar volgens Marcel Brands kan het nog wel even duren totdat de Eindhovenaren een nieuwe oefenmeester voor de groep hebben staan. De algemeen directeur van de Brabantse club vraagt om geduld, aangezien het aanstellen van een trainer een zeer bepalende beslissing is.

De zoektocht van PSV naar een nieuwe trainer is eigenlijk niet meer in volle gang, maar volledig afgestevend op Bosz. De Apeldoorner is in gesprek met de Brabantse clubs, maar de twee partijen zouden nog niet uit de onderhandelingen zijn. Dat zou onder meer komen omdat Bosz volledige inspraak wil hebben op het gebied van transfers. PSV is niet van plan die bepalende sleutelbos zomaar uit haden te geven aan een trainer.

Artikel gaat verder onder video

In het Eindhovens Dagblad gaat algemeen directeur Marcel Brands in op de zoektocht naar een trainer: "Natuurlijk hebben we de juiste man liever vandaag dan morgen aangesteld. Maar dit gaat om zo'n enorm belangrijke beslissing. We moeten zorgvuldig opereren en dingen goed met elkaar afstemmen. Als ik het nu moet inschatten, kan het nog best even duren voordat we iemand benoemen", is de verwachting van de beleidsbepaler van de Eindhovenaren.

Voor PSV is het te hopen dat het snel rond gaat komen met Bosz, want dan kunnen er ook op de transfermarkt stappen worden gezet. Technisch dircteur Earnest Stewart zal namelijk ook in samenspraak met de nieuwe trainer spelers naar het Philips Stadion willen halen. Stijn Spierings zou nu al een van de transferdoelwitten van PSV zijn, terwijl ook de naam van Crysencio Summerville is gevallen.

Brands wil niet ingaan op namen van mogelijke trainers - en vooral de naam van Bosz - maar licht wel een tipje van de sluier over de invulling van de PSV-staf: "Wat ik wel kan vertellen, is dat wij voldoende PSV-dna in de trainersploeg willen. Dat is iets waar we absoluut op inzetten. Je moet er niet te eenvoudig over denken, omdat het voor de club PSV gaat om een van de meest cruciale posities."