'Lang doet Messi na, zoals alleen hij dat kan'

Noa Lang maakt al een tijdje furore in de Belgische Pro League. De vleugelflitser leek een transfer te gaan maken naar het buitenland nadat hij openlijk had gesproken over zijn vertrekwens, maar voorlopig is hij nog te bewonderen in het blauw-zwart van Club Brugge. De Nederlander scoorde afgelopen weekend voor Club tegen Union Saint-Gilloise. Na zijn doelpunt trok hij zijn shirt uit à la Lionel Messi, de situatie werd besproken in de FCUpdate Podcast.

Host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk vonden het een opvallend moment, maar moesten er uiteindelijk wel om lachen. "Dit is typisch Noa Lang. Hij doet met zijn doelpuntenviering Lionel Messi na, zoals alleen hij dat kan", zegt Bob in de nieuwe aflevering. Club Brugge was al even uitgespeeld, deed niet meer mee voor het kampioenschap en deed ook niet meer mee om de Europa League-tickets. Maar Noa Lang deed zijn sportieve plicht en wilde alsnog schitteren.

