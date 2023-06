Liverpool profiteert van gelimiteerde afkoopsom en heeft wereldkampioen binnen

Liverpool heeft Alexis Mac Allister gepresenteerd als eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. De Argentijnse middenvelder komt per direct over van Brighton & Hove Albion. Bij The Seagulls had Mac Allister een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan.

Donderdagochtend hebben The Reds de komst van Mac Allister wereldkundig gemaakt. De Argentijnse aanvallende middenvelder heeft voor vier jaar getekend op Anfield, waar hij een van de gezichten van het nieuwe Liverpool moet gaan vormen. De ploeg van Jürgen Klopp haalde dit seizoen geen Champions League-voetbal door op de vijfde plek te eindigen en lijkt een renovatie te gaan doormaken. Zo mogen onder meer Roberto Firmino en James Milner uitkijken naar een nieuwe club en zal de club de transfermarkt opgaan. Met Mac Allister is de eerste aanwinst binnen.

Liverpool was niet de enige club die geïnteresseerd was in de diensten van Mac Allister, want de Argentijn werd in januari aan veel Engelse clubs gelinkt. Uiteindelijk hebben The Reds het meest en het snelst doorgepakt, waardoor de keuze van de 24-jarige voetballer op Liverpool is afgelopen. Over de afkoopsom doet Liverpool geen uitspraken, maar volgens Engelse media zou het gaan om de afkoopsom die Mac Allister bij Brighton in zijn contract had staan. Die zou zo'n veertig miljoen euro bedragen.