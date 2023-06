Marokkaanse fans maken zich zorgen om Azeddine Ounahi na juice over Marine El Himer

Voetbalminnend Marokko smult van juice rondom sterspeler Azeddine Ounahi. De 23-jarige aanvallende middenvelder van de Marokkaanse nationale ploeg en Olympique Marseille werd onlangs gespot met de bekende Frans-Marokkaanse influencer Marine El Himer (29), hetgeen de nodige tongen losmaakt in het Noord-Afrikaanse land.

Sommige voetbalvolgers van het Marokkaanse voetbal maken zich namelijk zogen over de sportieve carrière van Ounahi en denken dat El Himer daarop een negatieve impact zal hebben, gezien haar bedenkelijke reputatie. “Ze wil per se een relatie met een Marokkaanse voetballer”, beweert Aqababe, met 1 miljoen volgers een van de bekendste en doorgaans best ingevoerde Frans juicekanalen.

Volgens Aqababe toonde El Himer eerder tevergeefs interesse in andere Marokkaanse voetballers, waaronder Ahmed Réda Tagnaouti (Wydad Casablanca), Nayef Aguerd (West Ham United) en Achraf Bencharki (Zamalek). El Himer deed mee aan diverse realityprogramma’s en is met ruim 1,5 miljoen volgers op Instagram een van de bekendste Marokkaanse influencers. Ze werd onlangs in een restaurant gespot met Ounahi en volgens de Franse roddelwebsite Pure Break hebben de twee inmiddels ook een relatie.

Ounahi beleefde tijdens het afgelopen WK in Qatar zijn grote doorbraak. De technicus was een van de smaakmaker van het Marokko dat uiteindelijk de halve finales haalde en maakte vervolgens in januari een transfer van Angers SCO naar Olympique Marseille. Bij de Franse topclub wist Ounahi mede door blessureleed nog niet aan de hoge verwachtingen te voldoen: hij speelde in alle competities slechts negen wedstrijden, waarin hij slechts één doelpunt wist te maken en nog geen assist afleverde.