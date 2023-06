Martijn Reuser keert na 23 jaar terug bij Ajax, Jong-ploeg zoekt nog trainer

Martijn Reuser keert terug bij Ajax. De oud-jeugdspeler van de Amsterdammers is aangesteld als trainer van Ajax Onder 17. 23 jaar geleden brak Reuser door bij Ajax, waarna hij vervolgens de overstap maakte naar Ipswich Town.

De oud-middenvelder stond als speler ook onder contract bij Vitesse, RKC, Willem II en NAC. Als jeugdtrainer deed hij ervaring op bij NAC en ADO Den Haag. Via de Hagenezen kwam hij terecht bij de KNVB, waar hij de afgelopen jaren de Onder 15, Onder 16, Onder 18, Onder 19 en Onder 20 onder zijn hoede had.

Artikel gaat verder onder video

Reuser, die de hele wedstrijd op de bank zat tijdens de Champions League-zege van Ajax in 1995, is blij met de terugkeer bij de Amsterdammers. “Als coach wilde ik graag mijn loopbaan opbouwen en uiteindelijk steeds hogerop komen. Ik wilde bewust niet te vroeg in mijn trainerscarrière al terug naar Ajax, al is die mogelijkheid er wel geweest. Nu paste het wel voor beide partijen”, vertelt de 48-jarige Amsterdammer.

Jong Ajax

Het is overigens nog niet duidelijk wie er volgend jaar aan het roer staat bij Jong Ajax. Vorig seizoen nam Dave Vos het stokje over van John Heitinga, maar het is nog niet duidelijk of hij blijft. Ruim een maand geleden was de verwachting dat Vos ook volgend seizoen trainer is van het belofteteam in de Keuken Kampioen Divisie.