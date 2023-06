Messi bevestigt overstap naar Inter Miami en legt uit waarom hij niet terugkeert bij Barcelona

Lionel Messi heeft zijn overstap naar Inter Miami bevestigd. De 35-jarige Argentijn komt over van Paris Saint-Germain, waar hij na twee seizoenen uit zijn contract liep. In een exclusief interview aan de Spaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport licht Messi vanuit zijn huis in Parijs zijn beslissing toe, waarbij hij vooral ingaat op de reden waarom hij niet terugkeert bij zijn vorige club FC Barcelona.

"Ik wilde heel graag terugkeren naar Barcelona", zegt Messi tegen de twee Spaanse kranten. "Maar aan de andere kant: na te hebben ervaren wat ik meegemaakt en de manier waarop ik vertrokken ben, wilde ik niet weer in dezelfde situatie terechtkomen. Afwachten wat er gaat gebeuren en mijn toekomst bij wijze van spreken in andermans handen leggen."

Daarbij spelen de financiële problemen die zijn voormalige club doormaakt een belangrijke reden. "Ik heb begrepen dat Barcelona spelers zou moeten verkopen of de salarissen zou moeten verlagen. Het klopt dat ik dat niet wilde meemaken, of de verantwoordelijkheid wil nemen voor iets dat daarmee te maken heeft. Ik ben al van veel dingen beschuldigd die niet waar waren in mijn carrière bij Barcelona en ik was er al een beetje moe van, ik wilde dat allemaal niet nog een keer meemaken."

En dus sluit Messi zijn Franse periode af na twee jaren die niet werden wat zowel hijzelf als de PSG daarvan gehoopt had. "Ik heb twee jaar doorgebracht waarop het op gezinsniveau zo slecht was dat ik er niet van genoot", bekent de Argentijn. "Ik heb in een spectaculaire maand de Wereldbeker gewonnen, maar het was een moeilijke periode voor mij", zegt hij over zijn twee seizoenen in Parijs. "Ik wil mezelf herontdekken en elke dag weer plezier hebben met mijn familie en kinderen", besluit hij.