Mike Verweij genoot tijdens Nederland - Kroatië: 'Ik vond hem een openbaring'

Mike Verweij heeft tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Kroatië genoten van het spel van Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord speelde pas zijn tweede interland voor Oranje en deed dat volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf uitstekend. Wieffer was in De Kuip goed voor een assist.

Vooral in de eerste helft speelde Wieffer een uitstekende wedstrijd. "Mats Wieffer vond ik vooral voor rust echt een openbaring op het middenveld", aldus Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Hij was ook te spreken over een andere international. "En ik kan er altijd wel van genieten als ik Noa Lang zie invallen. Lekker opbevangen met een gigantisch bord voor zijn kop en lekker gaan. Hij maakte een mooie gelijkmaker."

Wieffer heeft pas een seizoen bij Feyenoord achter de rug. Toch wordt hij in de wandelgangen al in verband gebracht met een transfer. "Als ik Wieffer was zou ik dan absoluut niet doen", is de duidelijke mening van Verweij. "Hij heeft de kans om in de Champions League te spelen en heeft nog veel te leren. Maar als ik zie hoe gemakkelijk hij zich staande houdt in het Nederlands elftal, is hij wel een van de spelers die de stap zou kunnen maken."

De 23-jarige Wieffer knokte zich afgelopen seizoen uit het niets in de basis bij Feyenoord. Uiteindelijk speelde hij 37 wedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten. De ex-speler van FC Twente en Excelsior werd als basisklant landskampioen met de Rotterdammers. Zijn goede ontwikkeling werd door de club al snel beloond met een nieuw contract. Zodoende ligt Wieffer momenteel nog tot de zomer van 2027 vast in De Kuip.