Mike Verweij stipt 'gigantisch' probleem aan bij Ajax: 'Dat is echt killing'

Mike Verweij begrijpt niet waarom Jan van Halst betrokken was in de gesprekken tussen Ajax en Maurice Steijn. De 49-jarige trainer onthulde deze week tijdens zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA dat hij niet alleen gesprekken heeft gehad met directeur voetbalzaken Sven Mislintat en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar, maar ook met de inmiddels vertrokken algemeen directeur Edwin van der Sar en voetbalcommissaris Van Halst.

"Maurice Steijn was zo open en eerlijk dat hij gewoon vertelde dat de eerste gesprekken werden gevoerd met Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar en Jan van Halst. Dat is echt killing. Daar vielen ook heel veel echte Ajacieden overheen, want het hoort gewoon niet dat iemand van de raad van commissarissen aanschuift bij zulke gesprekken. Hij wordt dan mede-verantwoordelijk gemaakt. De taak van een commissaris is het toetsen van het beleid. Doordat Jan van Halst aan tafel zat, is het eigenlijk onmogelijk om de beslissing voor Maurice Steijn ooit nog te veroordelen", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De Ajax-watcher spreekt van een 'gigantisch probleem'. "Voorheen had je Leo van Wijk en Leen Meijaard. Hen zag je nooit in de publiciteit. Pier Eringa presteerde het om op dezelfde dag dat hij werd aangesteld om bij Sven Kockelmann op de radio te zijn en op dag drie bij Op1", vervolgt Verweij, die het ook vreemd vindt dat Van Halst deze week aanschoof bij de talkshow. "Wat doet hij daar? Hij zei dat hij een cursus had gevolgd over wat hij wel en niet mag zeggen als commissaris. Daarom kon hij niets over Maurice Steijn zeggen, behalve dat hij het wel een goede trainer vindt. Dan had hij toch ook moeten weten dat hij daar echt niet moet gaan zitten."

Verweij vindt het niet slim dat Van Halst bij Op1 te zien was. "Is het tactisch om daar te gaan zitten terwijl er al een hele discussie over jouw beloning als commissaris is? Hij krijgt 45.000 euro. Daar gaat het niet over, maar als je daar gaat zitten, voedt dat de geruchten dat hij geld nodig heeft, dat hij zelfs bij Op1 zit om een paar euro's op te halen. Waarom ga je daar zitten? Doe gewoon wat je moet doen en opereer vanuit de achtergrond."