'Mislintat kijkt rond in Duitsland en hoopt jong talent naar Ajax te halen'

Ajax is geïnteresseerd in de Duitse middenvelder Eyüp Aydin. Dat weten Duitse media te melden. Aydin komt momenteel uit in het tweede elftal van Bayern München en de Amsterdammers zouden de gesprekken met de achttienjarige voetballer al hebben opgestart.

Dat meldt verslaggever Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports. Volgens hem zouden de gesprekken tussen Ajax en Aydin opgestart zijn, maar zou alles zich nog wel in een vroeg stadium bevinden. Aydin kwam dit seizoen namens Bayern München II 24 wedstrijden uit in de Regionalliga (het vierde niveau van Duitsland) en kwam in die wedstrijden tot drie doelpunten en vier assists.

Ajax zou de middenvelder speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie kunnen bieden met de kans dat hij kan doorgroeien naar het eerste elftal. Hetzelfde gebeurde afgelopen zomer met het Belgische talent Mika Godts, die in eerste instantie voor de beloftenploeg van de Amsterdammers werd gehaald, maar inmiddels ook al minuten in het eerste elftal van Ajax heeft gemaakt.

Aydin - die bij Bayern München nog een contract heeft tot de zomer van 2024 - zou volgens Plettenberg ongeveer één miljoen euro moeten kosten. De Amsterdammers kunnen defensieve middenvelders zoals Aydin wel gebruiken, want Florian Grillitsch op weg naar de uitgang in Amsterdam en Edson Álvarez lijkt Ajax op korte termijn te gaan inruilen voor Borussia Dortmund.