Misverstand van kamikazevoetbal van Bosz uit de wereld geholpen

Peter Bosz heeft een dubbelzijdige reputatie opgebouwd. De oefenmeester van eerder onder meer Borussia Dortmund, Ajax, Vitesse en Olympique Lyon staat te boek als zeer aanvallende coach. Anderzijds is hij er nog nooit in geslaagd om een prijs te pakken als hoofdtrainer. Zodoende wordt hij weleens bestempeld als een oefenmeester met kamikazevoetbal, maar daar moet Voetbal International iets over ontkrachten.

“Bij de aanstelling van Roger Schmidt werd hij geregeld publiekelijk geframed alsof er in de filosofie van de Duitser niets anders bestond dan pressing en gegenpressing. Aan Bosz kleeft het imago van de super aanvallende coach waarbij het woord kamikazevoetbal steevast valt”, begint het weekblad. “We kunnen nu al verklappen dat Bosz in zijn attractieve speelwijze komend seizoen ook weleens een doelpunt tegen zal krijgen na een counter van de tegenstander. De coach besteedt echter zeventig procent van zijn trainingen aan verdedigen en dertig procent aan aanvallen juist omdat de organisatie en de restverdediging zo belangrijk zijn in zijn aanvallende speelstijl.”

Artikel gaat verder onder video

Hoewel verdedigende versterkingen derhalve zeker aan de orde zijn in deze zomer, krijgt het middenveld en voorhoede de voorkeur van de beleidsbepalers als gaat om transfers. Daar zijn gaten te vervullen, terwijl PSV al tien verdedigers onder contract heeft staan. “Er zal dus eerst ruimte moeten worden gemaakt, want financieel onverantwoorde risico’s zal PSV zeker niet nemen. De financiële kaders voordat transfers plaats kunnen hebben, zijn voor iedereen duidelijk en Stewart zal daarbinnen willen en moeten blijven.”

Ondertussen is Bosz hard bezig met zijn aanstaande periode bij PSV. “Hoewel Bosz afgelopen weekend nog druk was met een verhuizing – hij bouwt een huis in Apeldoorn, maar gaat in de buurt van Eindhoven wonen – zal de trainer uitgerust en vol vertrouwen aan zijn nieuwe uitdaging beginnen”, schrijft VI over de oefenmeester van PSV.