Modric laat fans nog in spanning over toekomst: 'Heb mijn beslissing al genomen'

Luka Modric wilde na de verloren Nations League-finale nog niets kwijt over zijn toekomst bij de nationale ploeg van Kroatië. De middenvelder gaf wel aan de knoop voor zichzelf te hebben doorgehakt.

“Ik heb mijn beslissing al genomen, maar ik ga het vandaag nog niet zeggen”, gaf Modric aan in de mixed zone, geciteerd door Marca. Aan zijn gezicht te zien wees alles erop dat er na zeventien jaar spelen in het nationale elftal van Kroatië een einde gaat komen aan zijn interlandcarrière.

Op clubniveau heeft Modric al alles gewonnen, maar een prijs met Kroatië ontbreekt nog altijd in zijn prijzenkast. De middenvelder is er al een aantal keer dichtbij geweest, want in 2018 werd de WK-finale verloren, in 2022 werd de ploeg derde van de wereld en in de Nations League-finale van zondag werden de Kroaten tweede na een verloren strafschoppenserie.

In totaal heeft Modric 166 interlands gespeeld voor de nationale ploeg en in die wedstrijden heeft hij 24 doelpunten gemaakt. Het lijkt erop dat het hier bij gaat blijven, maar een definitief oordeel moet nog even afgewacht worden.