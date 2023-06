'Modric’ opmerking over Sneijder laat zien wat voor een fijn persoon hij is'

Wesley Sneijder had in 2010 de Gouden Bal moeten winnen, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Ook Luka Modric, zelf winnaar van de Gouden Bal, gaf in zijn overwinningsspeech in 2018 aan dat spelers als Sneijder, Andres Iniesta en Xavi meer erkenning moesten krijgen voor hun kunsten op het veld. In de FCUpdate Podcast gaat het over Luka Modric, zijn grote kwaliteiten op deze leeftijd, maar ook zijn karakter buiten het veld.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast, vanaf het begin gaat het over het Nations League-duel tussen Oranje en Kroatië, niet lang daarna gaat het specifiek over Modric.