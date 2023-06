Neef van Quincy Promes komt via advocaat met eerste reactie op vonnis van de rechter

Esajas, de neef van Quincy Promes die volgens de rechter is neergestoken door de aanvaller, heeft gemengde gevoelens na de veroordeling. Maandag werd Promes veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, al is het de vraag of hij die ooit gaat uitzitten.

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Esajas, zat maandagavond bij talkshow Jinek en reageerde namens zijn cliënt op het vonnis. "Dat hij is veroordeeld, vindt mijn cliënt prettig. Het is een bevestiging van de rechter dat er een strafbaar feit is gepleegd tegen hem. Dat doet iets met een mens, als je een officiële bevestiging krijgt dat je slachtoffer bent geweest", zei Moszkowicz. "Waar het wat hem betreft fout is gegaan, is dat het zo lang heeft moeten duren. Tweeënhalf jaar voordat een zaak inhoudelijk wordt behandeld, dat is heel erg lang."

"Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie veel vertraging veroorzaakt, ze hebben hem in eerste instantie niet eens willen aanhouden. Ze hebben de bevestiging dat ze hem zouden vervolgen zelfs over het EK heen getild, enzovoorts", vervolgde de raadsman. "Daarnaast hebben wij als advocaten ons er sterk voor moeten maken dat de verdenking niet alleen bleef bij zware mishandeling, wij wilden ook dat hij werd veroordeeld voor poging tot doodslag of poging tot moord. Daar was echt bewijs voor."

Moszkowicz verwees naar telefoontaps, waarvan het bestaan al uitlekte in de pers. "Er zijn telefoontaps, die rechtmatig zijn bevonden, waaruit blijkt dat hij direct na het incident tegen zijn vader zei: 'Waarom hield je me tegen? Ik wilde hem in zijn nek raken' (de letterlijke tekst was volgens Nieuwsuur: 'Waarom sprong je voor hem?' En: 'Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?'). De rechtbank heeft hem alleen veroordeeld wegens mishandeling, want die uitlatingen zijn achteraf gedaan, dus we kunnen niet oordelen dat er sprake is van voorbedachten rade. Maar als je dat op band hebt, en je hebt iemand neergestoken met een mes, vind ik dat geen navolgbare redenering. Dat vindt mijn cliënt ook niet, dus in die zin is hij teleurgesteld."

Het slachtoffer gaf Moszkowicz een boodschap mee voor de uitzending van Jinek. "Hij heeft mij gevraagd om duidelijk te maken dat hij zich in ieder geval neerlegt bij deze veroordeling, de bevestiging is voldoende. We hebben wel nog een aparte civiele procedure voor de rest van de schade. We hadden die al gewonnen – de civiele rechter zei eerder al dat er onrechtmatig was gehandeld – en nu gaan we het alleen nog hebben over de hoogte van de schade. Deze zaak krijgt civielrechtelijk dus nog een staartje. En Promes gaat in hoger beroep, dus we zijn nog niet klaar. Dat is het frustrerende. Het gaat waarschijnlijk nog anderhalf jaar duren."

Moszkowicz zei dat zijn cliënt een posttraumatische stressstoornis heeft overgehouden aan de gebeurtenis. "De rechtbank heeft de opstelling van Promes als strafverzwarend meegewogen. Het is een internationale topsporter met een voorbeeldfunctie. Ik heb me oprecht verbaasd over deze zaak. Iemand die het leven leidt waar jongetjes over de hele wereld van dromen, die zich niet kan beheersen bij een familiefeestje en zijn neef neersteekt…"

Promes woont in Rusland, dat geen personen uitlevert die het recht hebben om daar te zijn. Daardoor lijkt Promes zijn straf te kunnen ontlopen. Toch denkt Moszkowicz dat Promes in Rusland al een beetje gestraft is. "Mijn cliënt heeft in principe alles bereikt wat hij juridisch kan bereiken. Als iemand ervoor kiest om in ballingschap te leven en zijn detentie te ontlopen, ja, dat is een keuze. Ik denk niet dat hij heel gelukkig is in Rusland, met alles wat daar nu speelt. Het is ver van huis, het is allesbehalve hetzelfde als Amsterdam-Oost. In die zin heeft hij ook wel een beetje straf, denk ik."

Moszkowicz kreeg tot slot een vraag van tafelgast Sjoerd Mossou, die meer wilde weten over het vermeende besluit van het OM de bevestiging van rechtsvervolging over het EK 2021 te tillen. Promes deed nog mee aan dat toernooi. "De officier van justitie heeft mij in een telefoongesprek voorafgaand aan het EK aangegeven dat ze de beslissing na het EK zouden nemen. Toen vroeg ik: waarom? 'Om ons moverende redenen', was het antwoord. Het enige antwoord dat je kunt geven, is het EK dat ertussen zit, want de beslissing was al genomen. Een aantal journalisten heeft via wobverzoeken meer informatie geprobeerd te krijgen. Er is alleen een antwoord gekomen dat bij de arrestatie rekening is gehouden met een wedstrijd. Alleen dat gegeven is al klassenjustitie. Als ik iemand neersteek, wachten ze niet totdat ik een zitting heb afgerond."