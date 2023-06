Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Het is wel een grote vooruitgang, Mislintat doet dat super'

Het is maandag, dat betekent dat er een nieuwe FCUpdate Podcast online is gekomen! Oranje gooide er met de pet naar in de troostfinale van de Nations League. Op zich geen verrassing, wanneer voetballiefhebber Frenkie de Jong van te voren al aangeeft dat het een onnodige pot is. Daarnaast is Quincy Promes veroordeeld tot 1.5 jaar cel en breekt de komkommertijd aan: de dochter van Maurice Steijn is een trending topic.

De Italianen troefden de Oranje-welpen af in de Grolsch Veste, of eigenlijk het 'Twente Stadium'. Toch een gebrek aan inzet, werd geconstateerd: "Het lijkt wel alsof ze op vakantie willen en bang zijn dat ze met een blessure strompelend over Ibiza gaan", aldus Stan. Iemand die zin heeft in een vertrek uit Amsterdam is overduidelijk Edson Álvarez. De Mexicaan hint al langer op een transfer die er nu steeds meer lijkt te komen. Maar wordt het West Ham, Borussia Dortmund of komt er nog een andere club langs om hem op te pikken?

Het was schrapen geblazen, maar host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard hebben de zomerse zon ingeruild voor de podcaststudio om een nieuwe FCUpdate Podcast te maken! De aflevering is hieronder te beluisteren.