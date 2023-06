Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Steijn komt in hetzelfde rijtje als Tuchel, Ten Hag en Klopp'

Het hing natuurlijk al even in de lucht, maar de aanstelling van Maurice Steijn bij Ajax is officieel geworden. De oefenmeester gaat volgens TD Sven Mislintat dezelfde route bewandelen als Thomas Tuchel, Erik ten Hag en Jürgen Klopp. De Hagenaar maakt namelijk de overstap van een middenmoter naar een topclub. In De FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman de overstap van Steijn naar Ajax.

Het gaat ook over de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Kroatië. Oranje liet zich op alle fronten aftroeven door de Kroaten, met name de gemakzucht viel op. Daarnaast wordt er gepraat over de transfer van Jude Bellingham naar Real Madrid, de interesse van Feyenoord in oudgediende Georginio Wijnaldum en nog veel meer.

Beluister hieronder de nieuwe FCUpdate Podcast!