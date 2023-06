Nieuwe klap voor Super League: Barcelona en Real Madrid staan er alleen voor

De komst van de Europese Super League lijkt nóg een stapje verder weg. Juventus heeft zich teruggetrokken uit het veelbesproken project. Dat heeft club laten weten aan de laatste twee medestanders die het nog had: FC Barcelona en Real Madrid.

Een paar uur nadat het Spaanse Relevo al met het nieuws naar buiten was gekomen, bevestigde Juventus de berichtgeving met een verklaring. Daarin ontkent de club overigens dat een dreigement van de UEFA de reden zou zijn voor het afzwaaien. Volgens Juventus zijn 'vele reconstructies in de media (waaronder referenties aan een vermeende dreiging van potentiële sancties door de UEFA) onjuist'.

Artikel gaat verder onder video

In april 2021 kwamen twaalf Europese topclubs naar buiten met het plan om een eigen Europese supercompetitie te gaan organiseren, buiten de UEFA om. In tegenstelling tot de Champions League zouden clubs zich niet via de nationale competitie hoeven te plaatsen voor het lucratieve toernooi.

De plannen stuitten echter op enorme weerstand in de voetbalwereld. Bijvoorbeeld van clubs die niet mee wilden doen aan het plan, waaronder Ajax en Bayern München. Ook veel supporters van clubs die zich wél aansloten bij de plannen keerden zich daar fel tegen. Daardoor bleven twee weken na de bekendmaking alleen Juventus, Barcelona en Real Madrid over.

Juventus maakt een turbulent seizoen door. De club greep naast een Champions League-ticket omdat de Italiaanse bond vlak voor het einde van het seizoen tien punten in mindering bracht als straf voor financieel wanbeleid. Ook de UEFA doet onderzoek naar de club. De Oude Dame zou zelfs moeten vrezen dat de Europese bond de club de toegang tot de Conference League, waarvoor het wel geplaatst is, gaat ontzeggen.