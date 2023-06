Noa Lang maakt met nieuw interview opnieuw weinig vrienden in België

Noa Lang stak in de vorige zomer zijn vertrekwens bij Club Brugge niet onder stoelen of banken in een interview, waarin hij aangaf België ‘heet te hebben gemaakt’ en weg te willen. Dat doet hij een jaar later nog eens dunnetjes over, want de buitenspeler heeft bij de NOS opnieuw aangegeven graag weg te willen bij de Jupiler Pro League-club. En dat deed hij in niet te misverstane woorden.

“Het is voor mij wel de hoogste tijd om weg te gaan in België, eerlijk is eerlijk”, liet Lang opnieuw het achterste van zijn tong zien in een interview bij de NOS. “Ook alles eromheen. Het is echt tijd om weg te gaan”, zal hij met zijn uitspraken opnieuw geen vrienden maken bij Club Brugge. Met een nog tot 2025 doorlopend contract moet er in elk geval een flinke somma op tafel komen om hem los te weken.

Het Eindhovens Dagblad weet echter dat Lang op te pikken is voor ‘slechts’ twaalf miljoen euro. Dat er belangstelling voor hem is, bevestigt Lang. “Ja, ik kan niet ontkennen dat ik wel heb gesproken met een club. Een Franse club? Nee, niet een club uit Frankrijk”, wilde Lang zich niet nog meer laten ontvallen over zijn mogelijke nieuwe bestemming.

“Ik hou oprecht alle opties open. Misschien komt er wel iets verrassends aan, jullie gaan het zien”, zei Lang, die een terugkeer naar Nederland desgevraagd wel als serieuze optie ziet. “Ja, ik sta open voor een terugkeer naar Nederland, dat is zeker een mogelijkheid. Of het dan een topclub moet zijn in Nederland? Ja, dat wel.”