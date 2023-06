Noodgedwongen wissel in Champions League-finale heeft gevolgen voor PSV'er Bakayoko

België moet het in de komende kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2024 in Duitsland stellen zonder sterspeler Kevin de Bruyne. De middenvelder van Manchester City viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in de Champions League-finale tegen Internazionale. Bondscoach Domenico Todesco heeft twee vervangers opgeroepen: Aster Vranckx én PSV’er Johan Bakayoko.

Manchester City veroverde zaterdagavond in Istanboel weliswaar voor de eerste keer in de historie de Champions League, maar voor De Bruyne werd het een avond met twee gezichten. De Belg is enerzijds dolblij met de eindzege, maar baalt anderzijds enorm dat hij opnieuw voortijdig moest afhaken. In de Champions League-finale tegen Chelsea in 2021 moest De Bruyne zich ook al noodgedwongen laten vervangen.

De spelmaker vertelde na afloop van het duel met Internazionale dat hij al langere tijd sukkelt met zijn hamstring. De kwalificatieduels van de nationale ploeg met Oostenrijk (17 juni) en Estland (20 juni) laat hij dan ook schieten. Bondscoach Todesco heeft besloten twee vervangers op te roepen. Naast Vranckx mag ook Bakayoko zich melden bij de Rode Duivels. Beiden werden in eerste instantie geselecteerd voor de U21, die zich voorbereidt op het EK in Georgië en Roemenië, maar sluiten nu dus alsnog aan bij de nationale ploeg.

Volgens Yanko Beeckman van Het Nieuwsblad is het de verwachting dat Vranckx en Bakayoko nog zullen aansluiten bij de Jonge Duivels. Het is echter nog niet duidelijk wanneer. Daar zal snel een knoop over doorgehakt moeten worden, want de definitieve selectie voor het EK moet komende woensdag binnen zijn bij de UEFA. Voor de Jonge Duivels gaat het EK op woensdag 21 juni van start (tegen Jong Oranje). Gastland Georgië en Portugal zijn de andere tegenstanders.

Bakayoko mocht zich eerder dit kalenderjaar voor het eerst melden bij de nationale ploeg. De aanvaller van PSV debuteerde in het kwalificatieduel met Zweden en verzorgde meteen een assist. Ook in de oefenwedstrijd tegen Duitsland een paar dagen later verscheen hij binnen de lijnen. Bakayoko kwam in het voorbije seizoen 33 keer in actie voor PSV. Hij scoorde zeven keer en verzorgde vijf assists.