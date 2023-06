NOS-correspondent De Graaf: 'Drugssmokkelzaak kan grote problemen veroorzaken voor Promes in Rusland'

Het laatste woord over de zaak rondom Quincy Promes is nog niet gesproken. De aanvaller van Spartak Moskou werd vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden voor het neersteken van zijn neef in 2020. Zojuist werd er tijdens het NOS Journaal aandacht gestoken aan de zaak, en Rusland-correspondent Iris de Graaf meldde dat de 31-jarige voetballer wel eens een groot probleem kan gaan krijgen in dat land.

Promes wordt ook vervolgd voor zijn vermeende betrokkenheid bij drugsmokkel. De oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax zou een rol hebben gespeeld bij de invoer van zo’n 1.300 kilo cocaïne. Volgens De Graaf zou Promes hierdoor wel eens grote problemen kunnen krijgen in Rusland. Even later citeert ze een Russische politicus en voetbalcommentator, die niet uitsluit dat Spartak onder druk zijn contract niet gaat verlengen. Volgend jaar loopt deze verbintenis af.

Na een ruzie op een verjaardagfeest in 2020 stak Promes zijn neef neer. De aanleiding hiervoor was een ouder conflict over een ketting. Op dit moment zit de voetballer nog in Rusland, waar hij druk bezig is met het verkrijgen van een paspoort. Volgens De Graaf wordt dit echter een lastig verhaal omdat Rusland geen staatsburgerschap verleent aan criminelen.

Rusland wil zich niet bemoeien met de zaak rondom het steekincident, omdat ze vinden dat dat een zaak is die in Nederland speelt. Als zijn drugssmokkelzaak echter gaat spelen kan dit nog wel eens veranderen. “Drugscriminelen hebben geen plek in onze competitie”, citeert De Graaf een voetbalcommentator. Vooralsnog gaat Promes in hoger beroep tegen het vonnis. Een gevangenisstraf van tien jaar of meer kan geëist worden.