Olij bijt van zich af na vraag Van Gangelen: 'Jullie vinden dit echt geweldig om te vragen...'

Sparta Rotterdam wist donderdagavond af te rekenen met FC Utrecht (1-2) en houdt dus een goede uitgangspositie over voor de return van de eerste playoffs-ronde. Dit resultaat hadden de Rotterdammers voor een groot deel te danken aan doelman Nick Olij. De keeper verrichtte liefst acht reddingen, evenaarde daarmee een persoonlijk record, en kreeg na afloop de vraag of hij niet geselecteerd had moeten worden voor Oranje.

“Je hebt wel eens vaker in het Oranje gekeept, maar vandaag dacht ik: dit is een klein sneertje naar de bondscoach”, begint ESPN-interviewer Jan Joost van Gangelen, waarop Olij met een duidelijke reactie komt. “Nee, waarom? Jullie vinden dit echt geweldig om te vragen, maar ik doe gewoon mijn taak dat is het enige wat ik zelf in de hand heb. Ik moet laten zien dat ik er ook ben, en op deze manier gaat dat op een prima manier”, reageert de Sparta-goalie.

Bondscoach Ronald Koeman koos voor Justin Bijlow, Mark Flekken en Andries Noppert als doelmannen in zijn selectie. “Had je hem niet nog even gebeld daarover?”, vroeg Van Gangelen. “Ja, zijn zoon (Ronald Koeman Jr.), maar die ken ik goed uit mijn tijd bij TOP Oss. Maar die bemoeit zich helemaal niet met de zaken van zijn vader”, ligt Olij toe.

De oud-doelman van onder meer NAC en AZ is dus bezig aan een geweldig seizoen. Mede dankzij hem eindigde Sparta op een meer dan knappe zesde plaats en vecht het nog altijd voor een plekje in de Conference League-voorrondes van volgend seizoen. Een uitverkiezing tot het Nederland Elftal zit er echter niet in voor Olij. Op woensdag 14 juni wordt er door Oranje tegen Kroatië gestreden voor een plekje in de finale van de Nations League. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië.