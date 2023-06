Opstelling Oranje: Ronald Koeman kiest voor drie Feyenoorders tegen Kroatië

Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië bekendgemaakt. Met Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer verschijnen drie spelers van Feyenoord aan de aftrap. De wedstrijd tussen Oranje en Kroatië wordt in De Kuip gespeeld en gaat om 20.45 uur van start.

Het Nederlandse doel wordt - zoals dinsdag werd aangekondigd - verdedigd door Bijlow. Nathan Aké en Denzel Dumfries, die afgelopen weekend de Champions League-finale nog speelden, zijn de backs. Het centrum van de verdediging wordt gevormd door Virgil van Dijk en Lutsharel Geertruida. Frenkie de Jong wordt op het middenveld vergezeld door Wieffer en Teun Koopmeiners, terwijl voorin Xavi Simons, Cody Gakpo en Donyell Malen de dienst uitmaken.

Oranje speelt tegen Kroatië om een plek in de finale van de Nations League. Het Nederlands elftal plaatste zich onder leiding van Louis van Gaal voor de Final Four door een groep met België, Polen en Wales te winnen. Kroatië kwam als sterkste naar voren in een poule met Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk. Aan Kroatische zijde is er een basisplaats voor Luka Modric. Andere blikvangers zijn onder meer Ivan Perisic en Mateo Kovacic.