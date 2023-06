Oranje scoort in troostfinale tegen Italië historisch slechte kijkcijfers

De troostfinale van het Nederlands elftal tegen Italië is historisch slecht bekeken. Volgens Stichting Kijkonderzoek keken gemiddeld slechts 837.000 mensen naar de wedstrijd, terwijl zelfs bij oefenwedstrijden van Oranje normaal gesproken minstens een miljoen kijkers inschakelen. Volgens het Algemeen Dagblad is er mogelijk zelfs sprake van een negatief record.

De slechte kijkcijfers zijn wel te verklaren. Zo stond er niets meer op het spel in Enschede, wat ook wel te zien was aan de manier waarop Oranje voor de dag kwam. Ook werd de wedstrijd midden op de dag gespeeld (15.00 uur), was het mooi weer in Nederland en was het Vaderdag. Daarnaast keek Oranje al na twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aan. In totaal keken 1.765.000 mensen naar de wedstrijd.

De finale van de Nations League, die ’s avonds in De Kuip werd afgewerkt, werd met een gemiddeld aantal van 824.000 kijkers net iets slechter bekeken dan de troostfinale. Opvallend is wel dat er in totaal 2.637.000 mensen keken naar de wedstrijd tussen Kroatië en Spanje, die door een verlenging en een strafschoppenserie pas laat op de avond eindigde.