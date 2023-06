Oranje wacht pittige troostfinale: Italië slechts één keer verslagen in de laatste 40 jaar

Het Nederlands elftal neemt het zondagmiddag in de troostfinale van de Nations League op tegen een geduchte tegenstander, zo blijkt in ieder geval uit de onderlinge balans tegen Italië. Sinds het Nederlands elftal op het WK in 1978 met 2-1 won van de Italianen, lukte dat in de zestien confrontaties daarna nog maar één keer.

Tijdens het WK van 1978 in Argentinië won Oranje in de groepsfase verdiend van de Italianen, die via een eigen goal van Ernie Brandts nog wel op voorsprong kwamen. Diezelfde Brandts maakte zijn fout echter na rust goed, waarna Arie Haan de ploeg van bondscoach Ernst Happel naar de beslissende 2-1 schoot.

Daarna ontpopte Italië zich echter tot een ware angstgegner voor het Nederlands elftal. Van de zestien duels die beide landen onderling uitvochten won Oranje er dus maar eentje; de andere vijftien leverden acht nederlagen en zeven gelijke spelen op. Het meest in het oog springt de halve finale van het EK in 2000, die in Amsterdam werd gespeeld. Oranje kwam door twee rode kaarten tegen een negental Italianen te staan, maar miste in de officiële speeltijd twee penalty's. Uiteindelijk verloor Nederland vervolgens de strafschoppenserie, waardoor Italië de finale in De Kuip bereikte.

Het enige lichtpuntje in de trieste reeks vond plaats in 2008. Onder bondscoach Marco van Basten wervelde het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK in Zwitserland en Oostenrijk over de Italianen heen. De op dat moment regerend wereldkampioen werd op een 3-0 nederlaag getrakteerd, door treffers van Ruud van Nistelrooij, Wesley Sneijder en Giovanni van Bronckhorst.