Ajax bevestigt einde Heitinga: Amsterdammers gaan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer

John Heitinga is niet langer hoofdtrainer van Ajax. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De oud-speler werd eind januari aangesteld als (tijdelijke) opvolger van Alfred Schreuder, maar slaagde er niet in de Amsterdammers weer op de rails te krijgen.

Ajax heeft het einde van het hoofdtrainerschap van Heitinga zojuist bekendgemaakt. Eerder deze donderdagmiddag meldden verschillende journalisten, waaronder Joep Schreuder van de NOS en Freek Jansen van VI dat ze een uitnodiging hadden ontvangen om een persmoment van technisch directeur Sven Mislintat in de Johan Cruijff ArenA bij te wonen. Het had er toen al alle schijn van dat de Duitser de pers zou gaan vertellen dat hij op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer voor Ajax. Dat gaat hij dus doen.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga heeft in een onderhoud met Mislintat te horen gekregen dat zijn periode als hoofdtrainer beperkt blijft tot een paar maanden. De oud-speler van Ajax nam eind januari na de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (1-1) het stokje over van Schreuder. Het gelijkspel tegen FC Volendam was het zevende opeenvolgende puntenverlies voor de onttroonde landskampioen. Op het moment dat Heitinga instapte, stond Ajax op de vijfde plek. De achterstand op Feyenoord was enorm en het was aan Heitinga om het gat ten opzichte van de Rotterdammers te dichten. De start was hoopgevend. Ajax en Heitinga boekten meerdere zeges op een rij en konden op 19 maart de koppositie overnemen. De Amsterdammers gingen in De Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA weliswaar rusten met een 2-1 voorsprong, maar gaven die in de tweede helft uit handen. De achterstand op Feyenoord werd zes en nadien ging het van kwaad tot erger voor Ajax.

De ploeg van Heitinga was toen al uitgeschakeld in de Europa League (door 1. FC Union Berlin). Ajax plaatste zich weliswaar nog wel voor de finale van de KNVB Beker, maar daarin werd er na strafschoppen verloren van PSV. De Amsterdammers raakten uiteindelijk ook de tweede plaats kwijt aan de Eindhovenaren, waardoor ze voor het eerst sinds 2017 niet actief zullen zijn in de Champions League. Ajax sloot het seizoen afgelopen zondag af met een kansloze nederlaag bij FC Twente. Het blijkt nu de laatste wedstrijd van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax te zijn geweest. Mislintat vertelde bij zijn aanstelling dat Heitinga op pole position lag om ook volgend seizoen voor de groep te staan, maar die positie heeft hij dus niet vast kunnen houden. De voormalig speler blijft wel in een andere rol aan de club verbonden. Welke rol dat precies zal zijn, moet nog blijken.