Toekomst Heitinga bij Ajax hangt aan zijden draadje: 'Mislintat nodigt journalisten uit voor persmoment'

De Telegraaf meldde dinsdagavond laat dat Ajax binnen 48 uur een beslissing zou nemen over het hoofdtrainerschap. De kans is groot dat er donderdagmiddag eindelijk duidelijkheid komt. Volgens Joep Schreuder (NOS) en Freek Jansen (Voetbal International) heeft technisch directeur Sven Mislintat een aantal journalisten uitgenodigd om een persmoment in de Johan Cruijff ArenA bij te wonen.

Je kan vooraf al invullen waar dat persmoment zeer vermoedelijk over zal gaan. Ajax stelde John Heitinga eind januari aan als vervanger van de ontslagen Alfred Schreuder, die de club als nummer vijf van de Eredivisie achterliet. Heitinga kende een goede start als hoofdtrainer, maar na de uitschakeling door 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League én de nederlaag tegen Feyenoord op een beslissend moment in de Eredivisie ging het van kwaad tot erger. Ajax verloor de bekerfinale van PSV en raakte eveneens de tweede plaats kwijt aan de Eindhovenaren.

De Amsterdammers sloten het seizoen afgelopen zondag af met een kansloze nederlaag bij FC Twente. Na de verliespartij in Enschede namen de geruchten over het einde van Heitinga als hoofdtrainer steeds meer toe. Het heeft er inmiddels veel van weg dat Ajax en Mislintat snel duidelijkheid gaan verschaffen over de positie van hoofdtrainer. “Er komt nieuws bij Ajax vanmiddag. Het zou over Heitinga gaan, maar ik heb niet het idee dat een nieuwe trainer bekend wordt gemaakt. Als er een persconferentie wordt belegd, gaat dat wel ergens over”, zei NOS-verslaggever Schreuder donderdag bij NPO Radio 2.

Dat is bevestigd door Jansen, Ajax-watcher bij Voetbal International. Hij vertelt in de Pak Schaal Podcast dat hij is uitgenodigd om donderdagmiddag tussen 16.00 en 16.30 uur bij de Johan Cruijff ArenA te zijn voor een persmoment met Mislintat. “Het betekent dat er vandaag witte rook gaat komen. Dat kan bijna niet anders. Dat organiseert Ajax niet als ze geen duidelijkheid hebben”, aldus Jansen.

Mislintat liet bij zijn aanstelling als technisch directeur weten dat Heitinga op dat moment op pole position lag om ook volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax te zijn. Het moet echter heel gek lopen wil de oud-speler inderdaad als trainer van Ajax 1 aan het nieuwe seizoen beginnen. Niet alleen waren de resultaten in de voorbije maanden teleurstellend. Ook het spel was in de meeste wedstrijden ondermaats.