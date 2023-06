Pastoor trainde met supportersgeluid van andere Europese club; Van Hanegem maakt het belachelijk

Almere City had zich goed voorbereid op de penaltyserie tegen VVV-Venlo in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Trainer Alex Pastoor vertelde zondag bij Goedemorgen Play-Offs op ESPN over de rigoureuze voorbereiding. Willem van Hanegem hoorde het met scepsis aan.

Pastoor vertelde dat zijn spelers in het eigen stadion hadden geoefend op strafschoppen. "Met alle voor- en nadelen van dien. Als je heel veel oefent, gaat het gebied rond de penaltystip er ook aan. Dan krijg je het verzoek om het ergens anders te doen of het te spreiden. Daar hebben we gehoor aan moeten geven", gaf de trainer aan.

Het is een discussie die met name sinds de aanloop naar het WK vaak wordt gevoerd: in hoeverre kun je een echte strafschoppenserie nabootsen op een training? "Je kunt de druk van de penalty nooit voor honderd procent wegnemen, maar in het hele proces ernaartoe kun je de spelers wel wat meer in hun comfort brengen", aldus Pastoor. "Dat doe je dan in het stadion, je nodigt een andere keeper uit dan je eigen keeper en je speelt met de boxen het geluid af van Fenerbahçe-publiek. Dan nog kun je het niet allemaal wegnemen, maar kun je ze er wat comfortabeler bij maken om ze in het moment te brengen."

Van Hanegem noemt Pastoor in zijn column voor het Algemeen Dagblad een 'aardige gozer' met wie je 'best lekker over voetbal kunt praten'. "Maar hij liet zijn spelers dus volgens eigen zeggen oefenen op het nemen van strafschoppen met het geluid van Fenerbahçe-publiek op de achtergrond. Om het echt te laten lijken. Dan sta je als voetballer toch schaterend met die bal bij de stip om al die gekkigheid? En ophouden hoor als je nu denkt: het heeft anders wel geholpen. VVV had er ook enorm op getraind en die schoten ze dramatisch in. Drie van de vier had de koffiejuffrouw ook tegengehouden. En Almere City miste er ook gewoon twee hè."