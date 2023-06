Pep Guardiola zorgt voor walging met kledingkeuze voor FA Cup-finale

De kledingkeuze van Pep Guardiola voor de FA Cup-finale van Manchester City tegen Manchester United heeft in Engeland tot verbazing en zelfs walging geleid. Het is in Engeland traditie dat de managers van de twee bekerfinalisten voorafgaand aan de wedstrijd samen met hun elftallen het veld op lopen in pak, maar daar had Guardiola zaterdagmiddag maling aan.

Guardiola begeleidde zijn elftal vanmiddag het veld op voor de finale tegen United. De Spaane oefenmeester hulde zich niet strak in pak, zoals collega-trainer Erik ten Hag bijvoorbeeld wel deed, maar koos voor een eenvoudige trui. Gedurende de wedstrijd ontdeed Guardiola zich zelfs van zijn trui en was hij in een zwart T-shirt te zien langs het veld.

Artikel gaat verder onder video

De keuze van Guardiola om af te wijken van de kledingvoorschriften is niet bij iedereen in Engeland goed gevallen. Diverse Twitteraars uiten hun ergernis. “Je hoort een pak te dragen voor de bekerfinale. Het maakt me niets uit wie je bent. Ik vind het walgelijk”, tweet iemand bijvoorbeeld. Het officiële twitterkanaal van de Daily Mirror spreekt zelfs van ‘schandalige taferelen’.

You wear a suit for the FA Cup final



Don't care who you are.



Disgusted



Steve — Steve Bracknall (@SteveBracknall) June 3, 2023

Disgraceful scenes before we've even kicked off as Pep Guardiola walks out for the FA Cup final in a hoodie



🔵🔴 #FACupFinal https://t.co/xrE1zw9pPO — Mirror Football (@MirrorFootball) June 3, 2023