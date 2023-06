'Pepi hard op weg naar PSV; transfersom lijkt toch lager uit te vallen dan gedacht'

PSV hoopt de transfer van Ricardo Pepi dit weekend nog af te kunnen ronden. De Eindhovenaren zijn zo goed als rond met FC Augsburg en hebben ook bijna een akkoord met de spits, die afgelopen seizoen bij FC Groningen speelde. Ook de transfersom voor de talentvolle aanvaller lijkt bekend.

De transfer van Pepi hing al een tijdje in de lucht en de Italiaanse transferspecialist meldde al dat PSV zijn bestemming zou worden. Inmiddels melden ook Voetbal International en het Eindhovens Dadblad dat de entree van de aanwinst niet lang op zich laat wachten. Pepi had ook de mogelijkheid om naar Feyenoord te verkassen, maar kiest dus voor een avontuur bij PSV.

De Eindhovenaren betalen naar verluidt een afkoopsom van negen miljoen euro aan Augsburg. De kans is echter groot dat er in de onderhandelingen een doorverkooppercentage is afgesproken daar de twee clubs. In Duitsland had Pepi geen uitzicht op veel speeltijd. Augsburg nam de international van de Verenigde Staten anderhalf jaar geleden voor 16,8 miljoen euro over van FC Dallas.

Pepi (20) maakte afgelopen seizoen veel indruk in het shirt van Groningen. Ondanks het feit dat de club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, was de Amerikaan een lichtpunt. In 29 competitiewedstrijden was hij goed voor twaalf doelpunten en drie assists. Bij PSV moet hij de strijd om de spitspositie aan met Luuk de Jong, die een moeizaam seizoen kende bij de club.