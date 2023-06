Peters geeft Simons een advies na interlands: 'Beter dat hij bij PSV blijft'

Oud-international Jan Peters denkt dat Xavi Simons volgend seizoen beter nog een jaar voor PSV kan spelen, want in de wedstrijden tegen Italië en Kroatië met het Nederlands kwam de middenvelder annex aanvaller toch wat tekort. In de beoordelingen van Peters kwam Donyell Malen er het minst goed vanaf.

Simons speelde dit seizoen erg goed bij PSV en dat levert ook interesse op, maar tijdens de laatste interlands ging het toch wat minder. “Ik hoop voor zijn ontwikkeling dat hij bij PSV blijft”, geeft Peters aan in De Telegraaf. “In de afgelopen twee interlands zag je dat hij nog tekort komt om elke week in een grote competitie te spelen. Dat is geen schande, want hij is pas 20 jaar. Hij werkt zich het snot voor de ogen, maar loopt te veel met de bal. Bij PSV mag hij nog een mindere wedstrijd spelen, dan staat hij een week later nog steeds in de basis. Speel je in Engeland of Italië, dan kom je op de bank.”

Tijdens het duelmet Italië kon Federico Dimarco uitblinken, omdat Malen niet meeliep met zijn man. Van Peters krijgt de aanvaller dan ook een vier. “Knap hoe hij zich bij Dortmund dit seizoen heeft teruggeknokt, maar in Oranje ging er tegen deze Italianen niets goed. In de communicatie met Dumfries ging het fout, in balbezit kwam er niks en verdedigend stond hij er ook niet. Deze interland moet hij maar snel vergeten.”

De internationals die de kar moeten trekken bij Oranje, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, deelden tijdens de finaleronde van de Nations League in de malaise. “Wat ik bij Van Dijk wil zien, is dat hij agressiever is in de duels. Hij moet er in één-tegen-één situaties feller op zitten. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele laatste linie. Ze moeten zich er voor gooien, de tegenstander zoals ik dat noem in de nek bijten”, aldus Peters.. “Frenkie heeft in de laatste twee interlands niet gebracht wat hij kán brengen. Voor zijn doen leed hij tegen Italië veel balverlies. Hij werkt altijd hard, maar ik heb het idee dat hij het spel met regelmaat wat ophoudt. Steeds diezelfde twee of drie bewegingen eerst aan de bal.”