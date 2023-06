Portugese krant linkt Feyenoord aan 21-jarige middenvelder van Sporting Portugal

Feyenoord haalde met Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki weliswaar al twee versterkingen voor het middenveld, maar na het vertrek van Orkun Kökçü naar Benfica lijkt het nóg een nieuwe middenvelder te willen strikken. Volgens het Portugese Record hebben de Rotterdammers Sotiris Alexandropoulos op de korrel. De Griek staat momenteel onder contract bij Sporting Portugal.

Het was in de voorbije weken niet meer de vraag óf, maar wanneer en vooral waarheen Kökçü zou gaan vertrekken. De Turks international heeft een uitstekend seizoen achter de rug, waarin hij als aanvoerder een belangrijk aandeel had in de eerste landstitel van Feyenoord sinds 2017. Met de komst van Zerrouki en Van den Belt speelden de Rotterdammers weliswaar al een beetje in op het vertrek van Kökçü, maar het heeft er de schijn van dat zij niet de laatste nieuwkomers voor het middenveld zullen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Waar Kökçü afgelopen vrijdag landde in Lissabon en een dag later officieel werd gepresenteerd bij zijn nieuwe club, zou Alexandropoulos zomaar eens de omgekeerde weg kunnen bewandelen. De 21-jarige Griek maakte afgelopen zomer nog voor een slordige vier miljoen euro de overstap van Panathinaikos naar Sporting Portugal, maar kwam er in het voorbije seizoen niet aan te pas. Hij droeg slechts dertien keer het shirt van de nummer vier van Portugal. Volgens Record zou hij alweer mogen vertrekken en is Feyenoord één van de clubs die belangstelling tonen. Alexandropoulos zou zich ook kunnen verheugen op interesse vanuit België.

Feyenoord werd in de afgelopen weken ook in verband gebracht met Hugo Vetlesen. Volgens Het Laatste Nieuws was de Noor zelfs al rond met de kampioen van Nederland, maar dat bericht werd al snel ontkracht door Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat Vetlesen zijn loopbaan voortzet bij Club Brugge.