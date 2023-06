'PSV en Ajax staan buitenlands avontuur vooralsnog in de weg voor Milan van Ewijk'

De kans dat Milan van Ewijk volgend seizoen nog het shirt van sc Heerenveen draagt, is heel klein. De rechtsback is uitgegroeid tot een van de bepalende spelers in het elftal van de Friezen en staat in de belangstelling van verschillende clubs, waaronder Sporting Lissabon. Maandagmorgen sierde Van Ewijk op de voorpagina van de Portugese krant O JOGO, waarna er helderheid is ontstaan over zijn toekomstplannen.

De nummer vier van de Primeira Liga was concreet geïnteresseerd in Van Ewijk. De rechtsback heeft overleg gehad met zijn zaakwaarnemer, en vervolgens besloten dat hij eerst wil wachten op een aanbod van PSV of Ajax. Mochten beide clubs zich niet melden, is de kans aanwezig dat de 22-jarige Amsterdammer alsnog naar Sporting vertrekt. Heerenveen heeft een transferbedrag van minimaal zes miljoen euro vastgesteld.

Artikel gaat verder onder video

PSV en Ajax zijn dus de clubs waar Van Ewijk in eerste instantie op mikt. Vorige week werd echter bekend dat eerstgenoemde club zich nog niet gemeld heeft bij Heerenveen. Naar verluidt zouden ook Anderlecht en Fulham de rechtsback op de korrel hebben.

Van Ewijk is zoals gezegd uitgegroeid tot een van de betere rechtsbacks van de Eredivisie. De verdediger maakte in 2019 de overstap van de amateurs van Excelsior Maassluis naar ADO Den Haag. In Den Haag groeide Van Ewijk uit tot een belangrijke speler van verdiende een transfer naar Heerenveen. In totaal speelde hij 78 officiële wedstrijden voor de Friezen en ontwikkelde zich uitstekend door.