Henk Spaan ziet gemiste kans Nederlandse topclubs na 'krankzinnige' cijfers op Wembley

Henk Spaan heeft afgelopen zondag genoten van het spel van , die met Coventry City akelig dichtbij een enorme stunt in de FA Cup kwam. De Championship-club knokte zich tegen het Manchester United van Erik ten Hag terug van een 0-3 achterstand, maar moest uiteindelijk na strafschoppen tóch het hoofd buigen. Van Ewijk speelde op Wembley een dijk van een wedstrijd, zag Spaan.

De in Amsterdam geboren Van Ewijk speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, stroomde vanaf daar uit naar Excelsior Maassluis, maar verdiende vervolgens een overstap naar ADO Den Haag. Op huurbasis bij SC Cambuur debuteerde hij in 2020 in het betaald voetbal, om daarna alsnog door te breken in de Hofstad. In de zomer van 2021 sloeg sc Heerenveen toe. De Friezen telden ruim zes ton voor de rechtsback neer en verdienden dat twee jaar later dubbel en dwars terug, toen Coventry City hem voor ruim vier miljoen euro naar de andere kant van Het Kanaal haalde.

Artikel gaat verder onder video

In Engeland mag Van Ewijk zich al het hele seizoen vaste waarde noemen. Namens de nummer acht van het tweede niveau kwam hij tot dusverre 38 keer in competitieverband in actie en kreeg hij in alle zes de wedstrijden die Coventry speelde in het FA Cup-toernooi eveneens speelminuten. Tegen de tobbende topclub uit Manchester stond hij de volle 120 minuten op het veld en speelde hij een geweldige wedstrijd, zag Spaan. "We hadden hem wel eens bij Heerenveen zien spelen, goed zien spelen, maar niet zo goed als tegen Marcus Rashford van Manchester United", schrijft de journalist in zijn rubriek Spaan geeft punten in de Amsterdamse krant Het Parool.

"Hij gaf nota bene 29 passes in de ‘final third’, krankzinnig veel voor een rechtsback, hij dribbelde vier keer met 100 procent succes en hij had 110 balcontacten", vervolgt Spaan zijn lofzang op het spel van Van Ewijk. De back had wat de journalist betreft dan ook zeker niet misstaan bij een club in het linkerrijtje van de Eredivisie, afgaande op de conclusie die hij tot slot trekt: "In Coventry scouten ze beter dan bij ons."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ meldt zich voor Etienne Vaessen, die in beeld is als eerste keeper

In Alkmaar klinken er geruchten dat Mathew Ryan bezig is aan zijn laatste seizoen bij AZ.