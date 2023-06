'PSV en Ajax vissen in dezelfde vijver: naam Noa Lang gaat ook rond in Amsterdam'

PSV lijkt een binnenlandse concurrent te krijgen in de strijd om Noa Lang. De naam van de aanvaller van Club Brugge zou ook bij zijn vorige club Ajax rond gaan, zo meldt clubwatcher Mike Verweij in de nieuwe podcast Kick Off van De Telegraaf.

Lang lijkt na drie seizoenen op weg naar de uitgang bij Club Brugge, de club die hem voor zes miljoen euro overnam van de Amsterdammers. "Ik wil niet zeggen dat Ajax zeer geïnteresseerd is, maar zijn naam gaat daar ook rond", zegt Verweij. "Er wordt daar wel overwogen om een bod uit te brengen", weet de clubwatcher te melden.

Verweij denkt echter niet dat de Amsterdammers daar verstandig aan zouden doen: "Volgens mij hebben ze inmiddels 23 linksbuitens", zegt hij met enig gevoel voor overdrijving. "Ja, Mohamed Daramy hebben ze ook nog", vult presentator Pim Sedee aan.

Valentijn Driessen ziet wel een argument vóór het kopen van Lang: "Ze hebben nog niemand teruggekocht deze zomer", verwijzend naar de transfers van de afgelopen jaren. Toen haalde de club oud-spelers spelers als Daley Blind, Brian Brobbey, Davy Klaassen en Steven Bergwijn terug naar de Johan Cruijff Arena. Die laatste zou een directe concurrent voor Lang zijn. Daarnaast heeft Ajax ook de beschikking over Dusan Tadic die vanaf links uit de voeten kan. Desgevraagd laat Verweij weten dat Justin Kluivert dan weer níet in beeld zou zijn bij Ajax.