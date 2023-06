PSV en Bosz willen de selectie flink versterken: 'Misschien komt hij later ook nog in beeld'

PSV staat op het punt Peter Bosz te contracteren als nieuwe hoofdtrainer. Na intensieve gesprekken wordt de oud-trainer van onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Lyon de opvolger van Ruud van Nistelrooij. Bosz staat in Eindhoven meteen voor de zware klus om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Daarvoor moet er op de transfermarkt het nodige gebeuren. Ook op het middenveld heeft PSV mogelijk versterking nodig. Azor Matusiwa zou dan zomaar in beeld kunnen komen.

PSV heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. De Eindhovenaren kwalificeerden zich weliswaar niet voor de groepsfase van de Champions League en moesten in de Eredivisie hun meerdere erkennen in Feyenoord, maar gingen er wel met de eindzege van de Johan Cruijff Schaal én KNVB Beker vandoor. Bosz heeft in de gesprekken met de leiding van PSV gezegd dat hij per se kampioen wil worden. Om dat doel volgend seizoen wél te bewerkstelligen, kan de selectie een kwaliteitsinjectie goed gebruiken.

De eerste grote aanwinst voor het nieuwe seizoen lijkt in ieder geval onderweg. “Bij de Eindhovenaren moet Ricardo Pepi een van de eerste impulsen worden: PSV kan hem de komende dagen inlijven als FC Augsburg akkoord gaat met een bod tussen de acht en negen miljoen euro”, schrijft het Eindhovens Dagblad. Pepi moet Bosz voorin van meer opties voorzien. Ook voor het middenveld verwelkomt PSV wellicht nieuwe namen. “Daarnaast is bekend dat PSV in de slag is om Stijn Spierings voor het middenveld in te lijven en zijn inmiddels tal van andere namen de revue gepasseerd voor de versterking van het team van Bosz”, klinkt het.

Spierings maakte in de afgelopen seizoenen indruk bij het Franse Toulouse. Hij is mogelijk niet de enige middenvelder uit de Ligue 1 die op het lijstje staat. “Misschien komt voor het middenveld later ook nog Azor Matusiwa in beeld, die inmiddels in de Franse Ligue 1 speelt. In het verleden is weleens geïnformeerd naar hem. Hij is echter een dure optie en moet naar verwachting meer dan 10 miljoen euro kosten om een transfer te kunnen realiseren”, stelt het ED. Matusiwa verruilde FC Groningen in de zomer van 2021 voor Stade Reims. Daarvoor kwam hij in het voorbije seizoen in 30 van de 38 competitiewedstrijden in actie.

Matusiwa zou in beeld kunnen komen als PSV Ibrahim Sangaré heeft verkocht. Een verkoop van de Ivoriaanse middenvelder moet de Eindhovenaren van een financiële boost voorzien. “Met zijn transfersom kan PSV een groot deel van de aanloopverliezen voor seizoen 2023-2024 dekken, iets wat vorig jaar met de opbrengst voor Cody Gakpo is gebeurd.” Sangaré stond vorig jaar in de belangstelling van clubs uit de Premier League. Een transfer leek aanstaande, maar hij bleef PSV trouw.