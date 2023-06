PSV geeft Ronald Koeman ongevraagd advies over opstelling

Nog een paar uur en Ronald Koeman maakt de opstelling van het Nederlands elftal voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië bekend. PSV heeft wel een idee met welke aanvallers Oranje aan de aftrap moet verschijnen.

Justin Bijlow verdedigt woensdagavond het doel van het Nederlands elftal, maar verder is er nog weinig bekend over de opstelling tegen Kroatië. Zo is het niet duidelijk wie er als spits start. Memphis Depay, normaal gesproken de eerste keuze in de punt van de aanval, is door een blessure niet beschikbaar.

Artikel gaat verder onder video

Toch zou het zomaar kunnen dat de voorste linie van Oranje uit spelers bestaat die een heden of verleden hebben bij PSV. 'Xavi - Gakpo - Malen vanavond?' stelt PSV op Twitter voor aan het officiële account van het Nederlands elftal.

Het is niet ondenkbaar dat Koeman inderdaad kiest voor een aanval met Xavi Simons, Cody Gakpo en Donyell Malen. De bondscoach kan Gakpo echter ook als nummer 10 gebruiken, terwijl Simons en Malen niet helemaal zeker zijn van een basisplaats.