'PSV hoopt drietal versterkingen snel na interlandperiode binnen te hebben'

PSV hoopt op korte termijn de eerste grote aanwinsten voor het nieuwe seizoen te kunnen presenteren. Volgens Voetbal International hoopt de club door te pakken na het aanstellen van trainer Peter Bosz. Het blad komt met nieuwe details over de gedroomde deals voor Ricardo Pepi, Noa Lang en Georginio Wijnaldum.

Pepi

De Amerikaanse spits Ricardo Pepi (20) was afgelopen seizoen een spaarzaam lichtpuntje in het inktzwarte seizoen dat FC Groningen doormaakte. Met zijn twaalf doelpunten kon de huurling van het Duitse FC Augsburg echter de degradatie niet voorkomen. Volgens VI-journalist Marco Timmer doet PSV komende week een eerste bod op de international, die ook in de belangstelling van Feyenoord zou staan. De laatste stand van zaken is dat Augsburg "acht miljoen euro plus een flink doorverkooppercentage" verlangt voor de Amerikaan, zo weet Timmer te melden.

Lang

Noa Lang (24) scoorde afgelopen week nog voor het Nederlands elftal tegen Kroatië. De aanvaller lijkt op weg naar de uitgang bij Club Brugge en wordt bij zowel PSV als zijn oude club Ajax genoemd. Timmer weet te melden voor welk bedrag PSV er met de buitenspeler vandoor zou kunnen: "Naar verluidt is de transfersom twaalf miljoen euro", schrijft hij bovendien. Lang gaf al eerder aan dat een terugkeer naar Nederland een serieuze optie voor hem is. Bij PSV zou hij de definitieve opvolger moeten worden van Cody Gakpo, die afgelopen winter naar Liverpool vertrok.

Wijnaldum

Net als Pepi wordt ook Georginio Wijnaldum zowel met Feyenoord als PSV in verband gebracht. De 32-jarige international heeft een verleden bij beide clubs en ligt nog één jaar vast bij Paris Saint-Germain, waar hij evenwel geen toekomst lijkt te hebben. Wijnaldum werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Italiaanse AS Roma, maar een scheenbeenbreuk zette al vroeg een streep door een groot deel van het seizoen. De Italianen zagen vervolgens af van de optie om hem voor negen miljoen euro definitief over te nemen van de Parijzenaars.